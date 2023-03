WTA Miami 2023: tutto semplice per Sabalenka, Alexandrova batte Bencic. Bene Kvitova (Di lunedì 27 marzo 2023) Si è conclusa poco fa un’altra giornata al WTA 1000 di Miami 2023. Sul cemento statunitense si sono disputati oggi gli ultimi sedicesimi di finale (quelli della parte bassa del tabellone) e lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a scoprire tutto quello che è successo. tutto facile per Aryna Sabalenka: la bielorussa (testa di serie n.2) sconfigge con un netto 6-1 6-2 la ceca Maria Bouzkova nell’ultimo match di giornata e raggiunge agli ottavi di finale la ceca Barbora Krejcikova (n.16 del torneo), uscita vittoriosa poco prima dalla sfida contro la statunitense Madison Keys (n.19 del seeding) con il punteggio di 7-6(4) 6-3. In casa Repubblica Ceca passano poi il turno anche Petra Kvitova e Marketa Vondrousova. La prima (testa di serie n.15) batte la croata Donna ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 marzo 2023) Si è conclusa poco fa un’altra giornata al WTA 1000 di. Sul cemento statunitense si sono disputati oggi gli ultimi sedicesimi di finale (quelli della parte bassa del tabellone) e lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a scoprirequello che è successo.facile per Aryna: la bielorussa (testa di serie n.2) sconfigge con un netto 6-1 6-2 la ceca Maria Bouzkova nell’ultimo match di giornata e raggiunge agli ottavi di finale la ceca Barbora Krejcikova (n.16 del torneo), uscita vittoriosa poco prima dalla sfida contro la statunitense Madison Keys (n.19 del seeding) con il punteggio di 7-6(4) 6-3. In casa Repubblica Ceca passano poi il turno anche Petrae Marketa Vondrousova. La prima (testa di serie n.15)la croata Donna ...

