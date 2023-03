Wta 1000 Miami 2023 | Trevisan da urlo | spazza via Ostapenko in due set e vola ai quarti

(Di lunedì 27 marzo 2023) Una straordinaria Martinalascia solo le briciole a Jelenae la batte al torneo Wtadiavanzando per la prima volta aidi finale di un “mille”. Doppio 6-3 6-3 per l’azzurra, che comanda il gioco contro una lettone davvero altalenante e nello scontro tra la numero 25 e la numero 24 del tabellone la spunta la tennista toscana, che dimostra di esaltarsi non solo sulla terra rossa. Rybakina o Mertens ai. E’a servire per prima e tiene la battuta a quindici trovando solo due prime. La lettone non è abbastanza aggressiva in risposta e cosìapre tenendo la battuta a trenta, anche lei raccogliendo poco con la prima. Nel terzo game arriva il break per l’azzurra, che sfrutta ...

(Di lunedì 27 marzo 2023) Martina Trevisan si qualifica per la prima volta in carriera ai quarti di finale nel " Miami Open ", terzo WTA 1000 stagionale che si sta disputando sui campi in cemento dell'impianto dell'Hard Rock Stadium, in Florida. La 29enne mancina di Firenze, n.24 del ranking e 25 del seeding, ha sconfitto con un ...

