Wta 1000 Miami 2023: programma, date, orari e copertura tv (Di lunedì 27 marzo 2023) Il programma, le date, gli orari e la copertura tv del torneo Wta di Miami 2023, in programma da martedì 21 marzo a sabato 1 aprile. Dopo due giorni dedicati al tabellone di qualificazione, previsti per domenica 19 e lunedì 20, sarà il turno dei primi incontri del main draw a 98 giocatrici. Le teste di serie entreranno in gioco invece a partire da giovedì per quasi due settimane di puro spettacolo in quel di Miami Gardens, dove sorge l’Hard Rock Stadium che farà come da qualche anno a questa parte da campo principale. Iga Swiatek proverà a difendere il titolo conquistato in Florida la scorsa stagione e sarà ovviamente la prima favorita del seeding, seguita da tutte le altre big. Presenti cinque azzurre: Trevisan, Cocciaretto, Paolini, Giorgi e ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 marzo 2023) Il, le, glie latv del torneo Wta di, inda martedì 21 marzo a sabato 1 aprile. Dopo due giorni dedicati al tabellone di qualificazione, previsti per domenica 19 e lunedì 20, sarà il turno dei primi incontri del main draw a 98 giocatrici. Le teste di serie entreranno in gioco invece a partire da giovedì per quasi due settimane di puro spettacolo in quel diGardens, dove sorge l’Hard Rock Stadium che farà come da qualche anno a questa parte da campo principale. Iga Swiatek proverà a difendere il titolo conquistato in Florida la scorsa stagione e sarà ovviamente la prima favorita del seeding, seguita da tutte le altre big. Presenti cinque azzurre: Trevisan, Cocciaretto, Paolini, Giorgi e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... linformatore11 : ?????????? Ecco pubblicato il primo STEP del Blow to Miami. ?? WTA 1000; Match h.17:30 ?? il Link per entrare ?? AM… - AlbertoRossi70 : Tennis, WTA 1000 Miami – Lunedì 27 marzo, a partire dalle ore 17 (in Italia), si disputeranno i seguenti ottavi di… - livetennisit : Masters e WTA 1000 Miami: I risultati con il dettaglio del Day 6. In campo Martina Trevisan e Lorenzo Sonego (LIVE) - Deiana_Luca9 : RT @livetennisit: Masters e WTA 1000 Miami: Il programma completo di Lunedì 27 Marzo 2023. In campo Lorenzo Sonego e Martina Trevisan https… - livetennisit : Masters e WTA 1000 Miami: Il programma completo di Lunedì 27 Marzo 2023. In campo Lorenzo Sonego e Martina Trevisan -