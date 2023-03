Wta 1000 Miami 2023: il montepremi e il prize money (Di lunedì 27 marzo 2023) Il montepremi e il prize money del Wta 1000 di Miami 2023, prestigioso evento a stelle e strisce in programma sul cemento outdoor californiano. Anche in Florida le principali giocatrici del circuito dovrebbero essere al via, salvo forfait dell’ultimissima ora. Quindi Iga Swiatek ed Aryna Sabalenka pronte a prendersi le prime due teste di serie del tabellone. Con loro, ovviamente quell’Elena Rybakina che sta stupendo tutti negli utlimi mesi. Senza dimenticare le due giocatrici di casa Jessica Pegula e Coco Gauff, sempre a caccia di un buon risultato in casa. Le azzurre si presentano in cinque: Martina Trevisan dovrà cercare di dare continuità al buon torneo giocato in California, mentre Lucia Bronzetti, Camila Giorgi, Elisabetta Cocciaretto e Jasmine Paolini sono chiamate ad un ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 marzo 2023) Ile ildel Wtadi, prestigioso evento a stelle e strisce in programma sul cemento outdoor californiano. Anche in Florida le principali giocatrici del circuito dovrebbero essere al via, salvo forfait dell’ultimissima ora. Quindi Iga Swiatek ed Aryna Sabalenka pronte a prendersi le prime due teste di serie del tabellone. Con loro, ovviamente quell’Elena Rybakina che sta stupendo tutti negli utlimi mesi. Senza dimenticare le due giocatrici di casa Jessica Pegula e Coco Gauff, sempre a caccia di un buon risultato in casa. Le azzurre si presentano in cinque: Martina Trevisan dovrà cercare di dare continuità al buon torneo giocato in California, mentre Lucia Bronzetti, Camila Giorgi, Elisabetta Cocciaretto e Jasmine Paolini sono chiamate ad un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... linformatore11 : ?????????? Ecco pubblicato il primo STEP del Blow to Miami. ?? WTA 1000; Match h.17:30 ?? il Link per entrare ?? AM… - AlbertoRossi70 : Tennis, WTA 1000 Miami – Lunedì 27 marzo, a partire dalle ore 17 (in Italia), si disputeranno i seguenti ottavi di… - livetennisit : Masters e WTA 1000 Miami: I risultati con il dettaglio del Day 6. In campo Martina Trevisan e Lorenzo Sonego (LIVE) - Deiana_Luca9 : RT @livetennisit: Masters e WTA 1000 Miami: Il programma completo di Lunedì 27 Marzo 2023. In campo Lorenzo Sonego e Martina Trevisan https… - livetennisit : Masters e WTA 1000 Miami: Il programma completo di Lunedì 27 Marzo 2023. In campo Lorenzo Sonego e Martina Trevisan -