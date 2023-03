WhatsApp e i messaggi fantasma: l’ultima novità per la privacy (Di lunedì 27 marzo 2023) Tecnoandroid L’attivismo degli sviluppatori di WhatsApp non rappresenta certamente una novità, né per gli iscritti alla piattaforma di messaggistica istantanea né per gli addetti ai lavori. Nel corso delle prossime settimane, la chat andrà ad aggiungere ulteriori funzioni al suo già ricco contenitori: uno strumento certamente interessante sarà quello dei messaggi che scompaiono. WhatsApp cambia le norme per la privacy con i messaggi fantasma In linea alle anticipazioni dei leaker di WABetaInfo, WhatsApp a breve andrà a sperimentare i cosiddetti “messaggio a tempo”, ossia messaggi che avranno una durata di tempo limitata nella cronologia delle conversazioni e che saranno destinati a scomparire ... Leggi su tecnoandroid (Di lunedì 27 marzo 2023) Tecnoandroid L’attivismo degli sviluppatori dinon rappresenta certamente una, né per gli iscritti alla piattaforma distica istantanea né per gli addetti ai lavori. Nel corso delle prossime settimane, la chat andrà ad aggiungere ulteriori funzioni al suo già ricco contenitori: uno strumento certamente interessante sarà quello deiche scompaiono.cambia le norme per lacon iIn linea alle anticipazioni dei leaker di WABetaInfo,a breve andrà a sperimentare i cosiddetti “o a tempo”, ossiache avranno una durata di tempo limitata nella cronologia delle conversazioni e che saranno destinati a scomparire ...

WhatsApp, in arrivo i messaggi video su iPhone Meta sta lavorando a una nuova funzione da aggiungere a WhatsApp, ovvero dei video messaggi brevi che possono essere mandati direttamente dalla chat. Si tratta di una novità che è stata scovata nel codice dell'ultima versione beta della app su iOS. Vocali WhatsApp: la novità che tutti aspettavano Ci sono ottime probabilità, quindi, che i messaggi vocali effimeri siano in arrivo su WhatsApp e che non dovremo aspettarli ancora a lungo. Avvistata in beta una novità importante su WhatsApp: dopo testo, foto e video "effimeri" ora arrivano anche i vocali che si autodistruggono.