WhatsApp al lavoro su una grande implementazione

Gli sviluppatori dell'applicazione di messaggistica istantanea WhatsApp, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbero al lavoro su una grande implementazione per la piattaforma. Stiamo parlando di una nuova funzionalità dedicata alla versione dell'applicazione per dispositivi Android. In particolare, nella versione beta 2.23.7.12. Scopriamo insieme tutti i dettagli a riguardo.

WhatsApp al lavoro su una nuova funzionalità

Secondo voci, all'intestazione della chat verrà aggiunta una nuova icona a forma d'onda che consentirà agli utenti di avviare proprio la chat audio. Le notizie hanno anche parlato di un pulsante rosso che servirà a terminare le chiamate in corso e, tra l'altro, sembra esserci uno spazio aggiuntivo disponibile. A riguardo, si ipotizza che questo spazio ...

