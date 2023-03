Volley Napoli, 3-0 contro Partenope e secondo posto in campionato blindato (Di lunedì 27 marzo 2023) Volley Napoli: Il 3-0 contro Partenope ha dato fiducia e coraggio a tutta la rosa a disposizione di mister Maione, in vista delle gare per i playoff. secondo posto ufficiale in campionato per il Consorzio Volley Napoli, che attende di giocare l’ultima partita contro Intec Service SG Volley per poi concentrarsi sui playoff. L’obiettivo è sempre uno: salire Leggi su 2anews (Di lunedì 27 marzo 2023): Il 3-0ha dato fiducia e coraggio a tutta la rosa a disposizione di mister Maione, in vista delle gare per i playoff.ufficiale inper il Consorzio, che attende di giocare l’ultima partitaIntec Service SGper poi concentrarsi sui playoff. L’obiettivo è sempre uno: salire

