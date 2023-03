Volley femminile, le migliori italiane della 24° giornata di A1. Omoruyi devastante! De Gennaro e Spirito: che ricezione! (Di lunedì 27 marzo 2023) LE migliori italiane della 24° giornata DI SERIE A1 DI Volley femminile MONICA DE Gennaro: Un solo dato, ricezione al 92%. La perfezione è vicina e ad impreziosire la sua prova a Firenze anche alcune giocate da campionessa vera, in difesa e alzata. SARAH FAHR: Prosegue il suo percorso di crescita. Chiude i tre set di Firenze con 7 punti, il 60% in attacco e un muro ma quello che importa è la ritrovata continuità di rendimento ANNA DANESI: Ancora una volta gioca su livelli elevatissimi, ancora una volta non basta per far decollare Novara. Chiude la sfida con Milano con 9 punti, l’80% in attacco e un muro. ILARIA Spirito: Altra prova di spessore del libero di Novara che gioca una grande partita in ricezione, chiudendo con l’88% e in difesa, caricando le ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 marzo 2023) LE24°DI SERIE A1 DIMONICA DE: Un solo dato, ricezione al 92%. La perfezione è vicina e ad impreziosire la sua prova a Firenze anche alcune giocate da campionessa vera, in difesa e alzata. SARAH FAHR: Prosegue il suo percorso di crescita. Chiude i tre set di Firenze con 7 punti, il 60% in attacco e un muro ma quello che importa è la ritrovata continuità di rendimento ANNA DANESI: Ancora una volta gioca su livelli elevatissimi, ancora una volta non basta per far decollare Novara. Chiude la sfida con Milano con 9 punti, l’80% in attacco e un muro. ILARIA: Altra prova di spessore del libero di Novara che gioca una grande partita in ricezione, chiudendo con l’88% e in difesa, caricando le ...

