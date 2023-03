"Voli bloccati all'aeroporto di Tel Aviv". Caos Israele: fanno cadere Netanyahu (Di lunedì 27 marzo 2023) La rivolta contro Benjamin Netanyahu potrebbe aver avuto successo: il primo ministro di Israele secondo le indiscrezioni provenienti dal suo partito Likud dovrebbe annunciare questa mattina il congelamento del piano di riforma della giustizia del suo governo, riforma che sta causando un terremoto nella maggioranza, nella società israeliana e anche nei rapporti diplomatici con il grande alleato Stato Uniti. Netanyahy avrebbe discusso durante la notte della possibilità di congelare la legislazione sulla revisione giudiziaria, a seguito dello scoppio di un'ondata di proteste a livello nazionale dopo il licenziamento del ministro della Difesa Yoav Gallant, che sabato sera aveva lanciato un appello a interrompere l'iter. Oggi, dopo le proteste della scorsa notte, anche il presidente della Repubblica Isaac Herzog ha chiesto alla coalizione di governo di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 marzo 2023) La rivolta contro Benjaminpotrebbe aver avuto successo: il primo ministro disecondo le indiscrezioni provenienti dal suo partito Likud dovrebbe annunciare questa mattina il congelamento del piano di riforma della giustizia del suo governo, riforma che sta causando un terremoto nella maggioranza, nella società israeliana e anche nei rapporti diplomatici con il grande alleato Stato Uniti. Netanyahy avrebbe discusso durante la notte della possibilità di congelare la legislazione sulla revisione giudiziaria, a seguito dello scoppio di un'ondata di proteste a livello nazionale dopo il licenziamento del ministro della Difesa Yoav Gallant, che sabato sera aveva lanciato un appello a interrompere l'iter. Oggi, dopo le proteste della scorsa notte, anche il presidente della Repubblica Isaac Herzog ha chiesto alla coalizione di governo di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... estero24hnews : @estero24hnews #NEW Sciopero all'Aeroporto di Tel Aviv-Ben Gurion. Tutti i voli da e per l'aeroporto sono stati b… - Antotheweeknd99 : @Rafdan01 @jo19N26 Questo sicuramente, hanno tutte e 4 un’occasione unica. Ho visto però troppe cose che non mi son… -