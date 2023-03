Vodafone RUBA utenti a TIM con le Silver da 200GB in 5G gratis

Leggi su tecnoandroid

(Di lunedì 27 marzo 2023) Tecnoandroid I gestori stanno dando il loro meglio in questo periodo, soprattutto per quanto riguarda i prezzi.ad esempio è attualmente uno dei gestori più attivi nel recupero dei suoi vecchi clienti, proponendo loro delle offerte che mostrano contenuti molto ampi e prezzi molto bassi. Ci sarà quindi ancora la solita vecchia battaglia tra i gestori telefonici, i quali tenteranno dirsi l’uno con l’altro gli. Non sarà semplice questa volta visto che invece di rientrare, diversi clienti potrebbero scegliere di optare per altre soluzioni ed è proprio per questo che tirare fuori dal cilindro la promozione giusta potrebbe essere di vitale importanza. Effettivamente si tratta di un periodo nel quale è fondamentale fare bene, soprattutto per via del fatto che l’estate si avvicina.dimostra a ...