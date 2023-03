Viviani: "Sono orgoglioso di aver fatto parte del Napoli, contro il Milan sarà una bella gara" (Di lunedì 27 marzo 2023) Fabio Viviani, ex calciatore ed ex vice di Reja al Napoli, è intervenuto a "1 Football Club" su 1 Station Radio, di seguito le sue dichiarazioni: Scudetto che porta la firma di tutto il Napoli dei diciotto anni di gestione De Laurentiis, di cui anche lei fa parte “Mi fa piacere essere ricordato per questo, abbiamo messo la prima pietra in quello che è il Napoli di oggi”. Crede che finalmente la piazza comincerà ad apprezzare De Laurentiis? "Il presidente non è mai stato amato perché ha sempre teso a fare le cose per bene, con un occhio al bilancio. Ha preferito non farsi travolgere dalla passione dell’ambiente, ed alla lunga ha avuto ragione”. Quanto orgoglio c’è nel vedere un Napoli che è partito dalla Serie C per poter vincere il terzo tricolore? “Sono ... Leggi su terzotemponapoli (Di lunedì 27 marzo 2023) Fabio, ex calciatore ed ex vice di Reja al, è intervenuto a "1 Football Club" su 1 Station Radio, di seguito le sue dichiarazioni: Scudetto che porta la firma di tutto ildei diciotto anni di gestione De Laurentiis, di cui anche lei fa“Mi fa piacere essere ricordato per questo, abbiamo messo la prima pietra in quello che è ildi oggi”. Crede che finalmente la piazza comincerà ad apprezzare De Laurentiis? "Il presidente non è mai stato amato perché ha sempre teso a fare le cose per bene, con un occhio al bilancio. Ha preferito non farsi travolgere dalla passione dell’ambiente, ed alla lunga ha avuto ragione”. Quanto orgoglio c’è nel vedere unche è partito dalla Serie C per poter vincere il terzo tricolore? “...

