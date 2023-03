“Viva Rai2!”, Laura Pausini e Fiorello lanciano “La bigottitudine” (Di lunedì 27 marzo 2023) L’irriverenza di Fiorello a Viva Rai2! ha contagiato anche Laura Pausini che, nella puntata di questa mattina, è stata sua gradita ospite. La coppia, in particolare, ha ironizzato su due recenti fatti di attualità e ha riadattato, con grandissima creatività, due storici brani del repertorio della cantante. E così La solitudine è stata presto ribattezzata La bigottitudine e le strofe sono state reinterpretate a suon di rima. E il risultato è sorprendente. Laura Pausini e Fiorello cantano “La bigottitudine”: l’ironia a “Viva Rai2” Possono alcuni fatti di attualità trasformarsi in irriverenti quanto originali riadattamenti di storiche canzoni della musica italiana? La risposta sembra essere affermativa, ... Leggi su dilei (Di lunedì 27 marzo 2023) L’irriverenza diha contagiato ancheche, nella puntata di questa mattina, è stata sua gradita ospite. La coppia, in particolare, ha ironizzato su due recenti fatti di attualità e ha riadattato, con grandissima creatività, due storici brani del repertorio della cantante. E così La solitudine è stata presto ribattezzata Lae le strofe sono state reinterpretate a suon di rima. E il risultato è sorprendente.cantano “La”: l’ironia a “Rai2” Possono alcuni fatti di attualità trasformarsi in irriverenti quanto originali riadattamenti di storiche canzoni della musica italiana? La risposta sembra essere affermativa, ...

