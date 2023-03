Vinta la gara di solidarietà, la piccola Mariarosa sarà operata a Boston (Di lunedì 27 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiMariarosa Graziuso ha 8 anni ed è gravemente malata al cuore, una patologia rara che sta compromettendo la sua piccola vita: per salvarsi ha una sola possibilità, dopo essersi già sottoposta a due interventi, purtroppo non risolutivi in Italia, dovrà recarsi a Boston, dove ad attenderla vi è un’equipe medica specializzata in questi delicati interventi chirurgici. Mariarosa è affetta dalla nascita da una cardiopatia denominata ‘Trasposizione dei grossi vasi congenitamente corretta’, in pratica la posizione dei due ventricoli e delle rispettive valvole è invertita. Purtroppo a seguito della seconda operazione in Italia il ventricolo sinistro è risultato, dalle ultime visite, in grosso affanno e la piccola necessita di un intervento salvavita in breve tempo negli Stati Uniti ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 27 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiGraziuso ha 8 anni ed è gravemente malata al cuore, una patologia rara che sta compromettendo la suavita: per salvarsi ha una sola possibilità, dopo essersi già sottoposta a due interventi, purtroppo non risolutivi in Italia, dovrà recarsi a, dove ad attenderla vi è un’equipe medica specializzata in questi delicati interventi chirurgici.è affetta dalla nascita da una cardiopatia denominata ‘Trasposizione dei grossi vasi congenitamente corretta’, in pratica la posizione dei due ventricoli e delle rispettive valvole è invertita. Purtroppo a seguito della seconda operazione in Italia il ventricolo sinistro è risultato, dalle ultime visite, in grosso affanno e lanecessita di un intervento salvavita in breve tempo negli Stati Uniti ...

