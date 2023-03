Vino di Bolgheri vince davanti al tribunale Ue: non passa il marchio Bolgarè (Di lunedì 27 marzo 2023) Dai cipressi del Carducci al Vino: Bolgheri trionfa grazie alla sua terra, alla sua tradizione, al suo marchio inconfondibile. Che gli ha permesso digiungere alla vittoria definitiva in Europa per il Consorzio di tutela dei vini Bolgheri e Bolgheri Sassicaia a difesa del marchio Bolgheri Leggi su firenzepost (Di lunedì 27 marzo 2023) Dai cipressi del Carducci altrionfa grazie alla sua terra, alla sua tradizione, al suoinconfondibile. Che gli ha permesso digiungere alla vittoria definitiva in Europa per il Consorzio di tutela dei viniSassicaia a difesa del

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... B_Gianky : RT @AnsaToscana: Vino di Bolgheri vince in Ue, non passa il marchio 'Bolgarè'. Tribunale comunitario dà ragione a consorzio toscano, bulgar… - DANI56 : RT @AnsaToscana: Vino di Bolgheri vince in Ue, non passa il marchio 'Bolgarè'. Tribunale comunitario dà ragione a consorzio toscano, bulgar… - AnsaToscana : Vino di Bolgheri vince in Ue, non passa il marchio 'Bolgarè'. Tribunale comunitario dà ragione a consorzio toscano,… - CercaVino : Donne Fittipaldi Bolgheri 2021 75 cl: €23,50 @ Divine Golosità Toscane - CercaVino : Micheletti Bolgheri Bianco Vermentino 2022 75 cl: €14,60 @ Divine Golosità Toscane -