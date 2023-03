Video, scherma: spadiste ucraine fermate in Cina per aver mostrato foto con atleti morti in guerra (Di lunedì 27 marzo 2023) Durante i Mondiali di scherma in Cina, i rappresentanti della Federazione Internazionale di scherma (FIE) non hanno permesso alla nazionale ucraina ... Leggi su video.gazzetta (Di lunedì 27 marzo 2023) Durante i Mondiali diin, i rappresentanti della Federazione Internazionale di(FIE) non hanno permesso alla nazionale ucraina ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... maquiatti : RT @elisamariastel1: Durante la tappa dei Mondiali di scherma a Nanchino, gli atleti ucraini hanno cercato di inscenare una provocazione co… - guerrini193 : Agli schermidori di spada ucraini non è stato permesso di mettere in atto una provocazione in #Cina ai Mondiali di… - mishafumisha : RT @elisamariastel1: Durante la tappa dei Mondiali di scherma a Nanchino, gli atleti ucraini hanno cercato di inscenare una provocazione co… - LYtyYKRGLmjkjpj : RT @elisamariastel1: Durante la tappa dei Mondiali di scherma a Nanchino, gli atleti ucraini hanno cercato di inscenare una provocazione co… - AristarcoScann1 : RT @elisamariastel1: Durante la tappa dei Mondiali di scherma a Nanchino, gli atleti ucraini hanno cercato di inscenare una provocazione co… -