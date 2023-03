Video MotoGp, incidente Marquez - Oliveira al Gp del Portogallo (Di lunedì 27 marzo 2023) Nel Gp di Portogallo della MotoGp, bruttissimo incidente tra Marc Marquez e Miguel Oliveira. Il pilota spagnolo tocca Martin e poi travolge il portoghese. Guarda il ... Leggi su video.gazzetta (Di lunedì 27 marzo 2023) Nel Gp didella, bruttissimotra Marce Miguel. Il pilota spagnolo tocca Martin e poi travolge il portoghese. Guarda il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... biagio4658 : I fan Argentini mentre guardano Pecco esultare come CR7: - vlahxvic : RT @vane___96: Ah quindi ha vinto Pecco - Onestferrarifan : @biagio4658 Tentato di fare un MotoGP Twitter slander solo per mettere 15 video di Biagio e le sue tragedie - EItonMcCartney : RT @Jamesshunt3: #MotoGP Tutti possono sbagliare ma il problema di #Marquez è che è recidivo Tanto per dire, fece la stessa cosa lo scorso… - Jamesshunt3 : #MotoGP Tutti possono sbagliare ma il problema di #Marquez è che è recidivo Tanto per dire, fece la stessa cosa lo… -