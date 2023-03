VIDEO – Inter | tornano i primi nazionali | c’è Barella! L’allenamento odierno

(Di lunedì 27 marzo 2023) Giornata di allenamento ad Appiano Gentile con il ritorno dei, soprattutto gli italiani Francesco Acerbi, Matteo Darmian e Nicolò Barella, quest’ultimo presente dopo i problemi fisici con l’Italia.– L’questa mattina è scesa in campo ad Appiano Gentile per iniziare una nuova settimana, quella che porterà alla sfida casalinga contro la Fiorentina dove servirà necessariamente una vittoria. Simone Inzaghi ha ritrovato i, principalmente Francesco Acerbi, Matteo Darmian e Nicolò Barella (oltre Edin Dzeko). Il centrocampista italiano dopo i problemi fisici accusati con la Nazionale ha preso comunque parte ale questo è sicuramente un ottimo segnale. Di seguito il...

Nell'inviato di Sky Sport Matteo Barzaghi fa il punto sulla situazione infortunati in casa. Simone Inzaghi dovrebbe recuperare Bastoni, Dimarco e Gosens per la sfida contro la Fiorentina in ...

Buone notizie dall’infermeria per l’Inter. Oggi si sono allenati in modo personalizzato, ma in campo Federico Dimarco, Robin Gosens e Alessandro Bastoni. Lo fa sapere Sky Sport. Simone Inzaghi può ...Si potrebbe tranquillamente definire una finale anticipata e l’attesa dei tifosi è massima per Inter-Juventus, semifinale di ritorno di Coppa Italia. Per la partita di San Siro sono stati già venduti ...