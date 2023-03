VIDEO – Inter, da oggi fino a giugno non si può più sbagliare | L’editoriale del Direttore (Di lunedì 27 marzo 2023) Il VIDEO editoriale del lunedì del Direttore di Inter-News.it, Riccardo Spignesi. Quasi conclusa la pausa per le nazionali, si ritorna in campo per preparare le prossime sfide di campionato e soprattutto il periodo più importante della stagione per l’Inter che dovrà centrare a tutti i costi l’obiettivo minimo. MAI PIÙ ERRORI – Da adesso in poi non si può più sbagliare. Quella che comincia oggi è la settimana che porta a Inter-Fiorentina sabato alle 18. La prima di undici decisive giornate per provare a ottenere l’obiettivo principale di questa stagione: la qualificazione alla prossima UEFA Champions League. Lo scudetto sarà del Napoli, e per una delle posizione dalla seconda alla quarta non possono assolutamente scappare alla squadra allenata da Simone Inzaghi. Per ... Leggi su inter-news (Di lunedì 27 marzo 2023) Ileditoriale del lunedì deldi-News.it, Riccardo Spignesi. Quasi conclusa la pausa per le nazionali, si ritorna in campo per preparare le prossime sfide di campionato e soprattutto il periodo più importante della stagione per l’che dovrà centrare a tutti i costi l’obiettivo minimo. MAI PIÙ ERRORI – Da adesso in poi non si può più. Quella che cominciaè la settimana che porta a-Fiorentina sabato alle 18. La prima di undici decisive giornate per provare a ottenere l’obiettivo principale di questa stagione: la qualificazione alla prossima UEFA Champions League. Lo scudetto sarà del Napoli, e per una delle posizione dalla seconda alla quarta non possono assolutamente scappare alla squadra allenata da Simone Inzaghi. Per ...

