(Di lunedì 27 marzo 2023) Nel corso del fine settimana la WWE, come di consueto, ha tenuto i suoi. In particolare nella giornata di ieri si è svolto uno in quel di Denver, Colorado. Tra i match in programma, anche un Triple Threat Match che ha visto affrontarsi, Live Sonya Deville con in palio lo SmackDown Women’s Title detenuto da “The Queen”. Il match è stato di buonllo e una particolare sequenza ha suscitato l’interesse dei fan presenti. Nel corso dell’incontro, infatti,e Liv hanno dato vita ad unasequenza diup pin falls reciproci, con l’arbitro che continuato a eseguire il conteggio di tre. Il risultato è stato 20 tentativi di pin in meno di 30 secondi, con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : VIDEO: Charlotte Flair e Liv Morgan si cimentano in una lunghissima serie di roll up durante un Live Event… - thecoachdiary21 : Dai un'occhiata al video di Charlotte Soul_! #TikTok - sportli26181512 : NBA, Kyrie Irving fa cacciare un tifoso dagli spalti: e Dallas perde a Charlotte. VIDEO: Con 8:46 da giocare nel te… - charlotte_lanz : RT @maisanalltheway: AAAAAACXZSAKKSKDJDHSJAK ANG SOFT SOFT BEH ?????? #KENTIN -

(foto IPA) Leggi anche › Il 'medio Royal', il taglio che piace aCasiraghi e ... Ballo della Rosa 2023: ildella serata X Beatrice Borromeo con il cerchietto haute couture In ...... come protagonista di Werther, ruolo ambìto da tutti i tenori, accanto alledi Vasilisa ... i costumi di Anna Maria Heinreich, le luci di Vincenzo Raponi e i contributimultimediali di ...Nel cast troviamo Golda Rosheuvel (Regina), Adjoa Andoh (Lady Agatha Danbury), Arsema Thomas (Lady Danbury) e Ruth Gemmell (Lady Violet Bridgerton) che tornano nei loro ruoli di Bridgerton ,...

Dallas Mavericks - Charlotte Hornets 104-110 highlights: non basta ... Generation Sport

Nel corso del fine settimana la WWE, come di consueto, ha tenuto i suoi Live Event. In particolare nella giornata di ieri si è svolto un evento in quel di Denver, Colorado. Tra i match in programma, a ...It will be a day they certainly don’t want to remember forever (Pictures: ITV) Poor Daisy (Charlotte Jordan) and Daniel (Rob Mallard) in Coronation Street. The couple have managed to organise their ...