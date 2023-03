VIDEO – Bosnia, lite fra il CT e i tifosi: anche Dzeko fra le motivazioni (Di lunedì 27 marzo 2023) Serata movimentata per la Bosnia, che ha perso 2-0 in Slovacchia. C’è un episodio, documentato da un VIDEO, che riguarda il commissario tecnico e i propri tifosi, delusi per il comportamento di Dzeko e di altri giocatori. LA DIATRIBA – La Bosnia stasera è uscita sconfitta per 2-0 contro la Slovacchia (vedi articolo). Una partita negativa, che non ha fatto piacere ai tifosi arrivati a Bratislava. A fine gara hanno iniziato a intonare dei cori, chiedendo che i giocatori andassero a salutarli sotto il settore ospiti. Alcuni, fra cui Edin Dzeko, Amer Gojak e Rade Krunic, sono invece tornati negli spogliatoi. L’episodio non è piaciuto e a confrontarsi è stato Faruk Hadzibegic, il commissario tecnico, con un duro scontro verbale. Questo il VIDEO, ... Leggi su inter-news (Di lunedì 27 marzo 2023) Serata movimentata per la, che ha perso 2-0 in Slovacchia. C’è un episodio, documentato da un, che riguarda il commissario tecnico e i propri, delusi per il comportamento die di altri giocatori. LA DIATRIBA – Lastasera è uscita sconfitta per 2-0 contro la Slovacchia (vedi articolo). Una partita negativa, che non ha fatto piacere aiarrivati a Bratislava. A fine gara hanno iniziato a intonare dei cori, chiedendo che i giocatori andassero a salutarli sotto il settore ospiti. Alcuni, fra cui Edin, Amer Gojak e Rade Krunic, sono invece tornati negli spogliatoi. L’episodio non è piaciuto e a confrontarsi è stato Faruk Hadzibegic, il commissario tecnico, con un duro scontro verbale. Questo il, ...

