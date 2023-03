Viareggio Cup 2023 | tutte le squadre qualificate agli ottavi di finale

(Di lunedì 27 marzo 2023) La settantatreesima edizione dellaCupprosegue in maniera spedita e, una volta archiviata la fase a gironi, lecoinvolte cominceranno a fare sul serio. Le prime due di ciascun raggruppamento, infatti, staccheranno il pass per glidi, momento in cui inizierà la fase ad eliminazione diretta ed ogni errore potrebbe rivelarsi fatale.le formazioni sono a caccia del trionfo per raccogliere l’eredità del Sassuolo, vincitore della scorsa edizione. Ecco, di seguito,le sediciche si sonoper glidie che cercheranno di darsi batta fino all’ultimo atto di una delle più importanti manifestazioni di calcio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Alientoine20 : ?? Oggi si terrà la finale del Viareggio Cup Femminile, che vedrà impegnato il Milan Primavera reduce da tre vittor… - RadioMessinaSud : CALCIO – Serie D, la Rappresentativa vola agli ottavi della Viareggio Cup - Milannews24_com : Viareggio Cup, oggi il Milan Primavera femminile in campo per la finale - Milannews24_com : Oggi la finale della #ViareggioCup con il #MilanPrimaveraFemminile ???? Ecco i dettagli ?? - AIA_it : L’Associazione Italiana #Arbitri interviene dopo le polemiche sul #razzismo alla Viareggio Cup. Leggi la news:… -

Felice Tufano), Girone 6 Gruppo B, 3.a giornata: Sampdoria - Arezzo 5 - 0 (p.t. 6 Tozaj , 8 Chilafi ; s.t. 14 Chilafi , 33 Leonardi , 46 Straccio ) U18 (all. Antonio Rizzolo) Riposo U17 ...Touré, Calabresi e Masucci out: Il Pisa di Masi approda agli ottavi di finale Amichevole: Pisa - Poggibonsi 3 - 1 Mastinu e Nicolas rinnovano fino al 2024il ladegbuwa allaEstratto dell'articolo di Simone Golia per il 'Corriere della Sera' […] Il Ladegbuwa, squadra nigeriana che ha preso parte […] alla, ha fallito la ...

Viareggio Cup, insulti razzisti squadra nigeriana abbandona il torneo La Repubblica Firenze.it

Sampdoria-Carrarese, martedì 28 marzo alle ore 15 in streaming e diretta tv. Come non perdersi il match della Viareggio Cup La Sampdoria scende in campo contro la Carrarese per gli ottavi di finale de ...Rappresentativa Serie D- Ladegbuwa diventa un caso: la gara disputata sabato scorso per la terza giornata della Viareggio Cup fa ancora parlare a due giorni dal triplice fischio, avvenuto al ...