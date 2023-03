Viabilità Roma Regione Lazio del 27-03-2023 ore 12:30 (Di lunedì 27 marzo 2023) Viabilità DEL 26 MARZO 2023 ORE 19.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA A1 Roma-NAPOLI A CAUSA DI UN INCIDENTE DA POCO RIMOSSO PERMANGONO CODE TRA COLLEFERRO E VALMONTONE IN DIREZIONE Roma; SEMPRE VERSO Roma UN ALTRO INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA PONTINA, A PARTIRE DA CASTAGNETTA FINO A POMEZIA; ATTENZIONE ANCHE SULLA FLAMINIA, DOVE SEMPRE PER INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI NEI PRESSI DI RIANO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; CODE ANCHE SULLA A1 FIRENZE-Roma, QUI PER LAVORI IN CORSO TRA PONZANO RomaNO E FIANO IN DIREZIONE Roma; VEDIAMO INFINE LA SITUAZIONE SUL RACCORDO DOVE IL TRAFFICO E’ INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA, A PARTIRE ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 27 marzo 2023)DEL 26 MARZOORE 19.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1-NAPOLI A CAUSA DI UN INCIDENTE DA POCO RIMOSSO PERMANGONO CODE TRA COLLEFERRO E VALMONTONE IN DIREZIONE; SEMPRE VERSOUN ALTRO INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA PONTINA, A PARTIRE DA CASTAGNETTA FINO A POMEZIA; ATTENZIONE ANCHE SULLA FLAMINIA, DOVE SEMPRE PER INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI NEI PRESSI DI RIANO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; CODE ANCHE SULLA A1 FIRENZE-, QUI PER LAVORI IN CORSO TRA PONZANONO E FIANO IN DIREZIONE; VEDIAMO INFINE LA SITUAZIONE SUL RACCORDO DOVE IL TRAFFICO E’ INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA, A PARTIRE ...

Diramazione Roma nord: chiusura notturna dello svincolo di Fiano Romano dal 27 marzo al 5 aprile Lo svincolo di Fiano Romano in uscita per chi proviene da Roma/Grande Raccordo Anulare resterà chiuso invece per quattro noti consecutive a marzo da martedì 28 marzo fino a venerdì 31 marzo e tre ... Cagliari, stop a tutte le auto in via Roma: strada chiusa sino a settembre E col via al cantiere, per limitare i disagi al traffico sono state messe in campo alcune modifiche alla viabilità tra via Roma e viale Trieste e l'intersezione tra viale Bonaria e via Stazione ... Nodo Perugia: la petizione supera le 14100 adesioni In particolare, l'impatto del cantiere sulla viabilità delle vie principali del paese è un problema ... È proprio così, provenendo da Collestrada si potrà andare solo verso Roma. Il raggiungimento ... Lo svincolo di Fiano Romano in uscita per chi proviene da/Grande Raccordo Anulare resterà chiuso invece per quattro noti consecutive a marzo da martedì 28 marzo fino a venerdì 31 marzo e tre ...E col via al cantiere, per limitare i disagi al traffico sono state messe in campo alcune modifiche allatra viae viale Trieste e l'intersezione tra viale Bonaria e via Stazione ...In particolare, l'impatto del cantiere sulladelle vie principali del paese è un problema ... È proprio così, provenendo da Collestrada si potrà andare solo verso. Il raggiungimento ... Viabilità Roma Regione Lazio del 27-03-2023 ore 10:30 ... RomaDailyNews