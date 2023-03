Viabilità Roma Regione Lazio del 27-03-2023 ore 09:10 (Di lunedì 27 marzo 2023) Viabilità DEL 26 MARZO 2023 ORE 19.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA A1 Roma-NAPOLI A CAUSA DI UN INCIDENTE DA POCO RIMOSSO PERMANGONO CODE TRA COLLEFERRO E VALMONTONE IN DIREZIONE Roma; SEMPRE VERSO Roma UN ALTRO INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA PONTINA, A PARTIRE DA CASTAGNETTA FINO A POMEZIA; ATTENZIONE ANCHE SULLA FLAMINIA, DOVE SEMPRE PER INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI NEI PRESSI DI RIANO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; CODE ANCHE SULLA A1 FIRENZE-Roma, QUI PER LAVORI IN CORSO TRA PONZANO RomaNO E FIANO IN DIREZIONE Roma; VEDIAMO INFINE LA SITUAZIONE SUL RACCORDO DOVE IL TRAFFICO E’ INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA, A PARTIRE ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 27 marzo 2023)DEL 26 MARZOORE 19.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1-NAPOLI A CAUSA DI UN INCIDENTE DA POCO RIMOSSO PERMANGONO CODE TRA COLLEFERRO E VALMONTONE IN DIREZIONE; SEMPRE VERSOUN ALTRO INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA PONTINA, A PARTIRE DA CASTAGNETTA FINO A POMEZIA; ATTENZIONE ANCHE SULLA FLAMINIA, DOVE SEMPRE PER INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI NEI PRESSI DI RIANO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; CODE ANCHE SULLA A1 FIRENZE-, QUI PER LAVORI IN CORSO TRA PONZANONO E FIANO IN DIREZIONE; VEDIAMO INFINE LA SITUAZIONE SUL RACCORDO DOVE IL TRAFFICO E’ INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA, A PARTIRE ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... romamobilita : #Roma #viabilità #RomaTpl traffico in via Prenestina, la linea 314 registra rallentamenti - romamobilita : #Roma #viabilità #RomaTpl per il traffico su via Ardeatina, rallentamenti anche per la linea 789. - romamobilita : #Roma #viabilità #RomaTpl traffico in viale di Tor Bella Monaca, le linee 057 e 059 risultano fortemente rallentate - romamobilita : #Roma #viabilità #RomaTpl forti rallentamenti sulle linee 088, 546, 808, 889, 908, 912 e 982 per traffico intenso t… - romamobilita : #Roma #viabilità #RomaTpl Traffico in via Ardeatina e a via degli Astrini, rallentamenti sulle linee 074, 218 e 702. -

Roma, gli sfalci sono al palo: su strade e marciapiedi slalom tra gli ostacoli Roma, ricambi auto introvabili: furti in crescita del 30%: batterie al litio e marmitte nel mirino ... necessario da aprile per tornare a ripulire piazzole e aiuole sulle strade di grande viabilità e ... Così la metro ha stravolto il mercato immobiliare di Napoli ... Roma e Milano in prossimità di nuove stazioni della metropolitana. 'In questi anni abbiamo sempre visto come, all'annuncio di un progetto legato alla viabilità, in particolare metropolitana, si crea ... Cagliari cambia look, via Roma chiusa da lunedì 27. Tutte le modifiche al traffico Da lunedì 27 marzo la viabilità cittadina sarà ufficialmente rivoluzionata. A Cagliari verrà chiusa alle auto via Roma , nel lato portici. Lo stop sarà di qualche mese per il rilancio della strada tra porto e Marina e la ... , ricambi auto introvabili: furti in crescita del 30%: batterie al litio e marmitte nel mirino ... necessario da aprile per tornare a ripulire piazzole e aiuole sulle strade di grandee ......e Milano in prossimità di nuove stazioni della metropolitana. 'In questi anni abbiamo sempre visto come, all'annuncio di un progetto legato alla, in particolare metropolitana, si crea ...Da lunedì 27 marzo lacittadina sarà ufficialmente rivoluzionata. A Cagliari verrà chiusa alle auto via, nel lato portici. Lo stop sarà di qualche mese per il rilancio della strada tra porto e Marina e la ... Viabilità Roma Regione Lazio del 27-03-2023 ore 08:10 ... RomaDailyNews