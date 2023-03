"Via quei termini offensivi". Riscritti pure i libri di Agatha Christie (Di lunedì 27 marzo 2023) I libri su Poirot e Miss Marple ritoccati nei passaggi potenzialmente offensivi: si allunga l’elenco degli scrittori colpiti dal politicamente corretto Leggi su ilgiornale (Di lunedì 27 marzo 2023) Isu Poirot e Miss Marple ritoccati nei passaggi potenzialmente: si allunga l’elenco degli scrittori colpiti dal politicamente corretto

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _Nico_Piro_ : #19marzo buona Festa del Papà a tutti, in particolare a quei figli che hanno perso i padri in un cantiere, una fabb… - Fede_ProudOfLou : Il fatto che lei avesse dedicato tutta la sua vita alla famiglia per poi essere strappata via da loro in un modo co… - biscone69 : RT @Intervasco91: È appena iniziata l'udienza per #inchiestaprisma e ancora nessun giornale e giornalista ha mosso accuse ad Agnelli e, nes… - eImudo : @not_Furge Preciso, e visto come vanno via oggi quei posti credo sarà il primo pensiero ahaha - RichbonesE : Quei bravi ragazzi -