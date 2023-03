Vertici della Juventus a processo, si deciderà a maggio (Di lunedì 27 marzo 2023) AGI - È stata rinviata al prossimo 10 maggio l'udienza preliminare dell'inchiesta Prisma, che vede indagati gli ex Vertici della Juventus, fra cui il presidente Andrea Agnelli. In quella data il gup deciderà se spostare il processo a Milano o mantenerlo a Torino. Il giudice ha disposto l'accettazione di responsabilità civile per il club bianconero e la società di revisione Ernst&Young. Tra gli imputati l'ex presidente Andrea Agnelli e il suo vice Pavel Nedved - indagati nella maxi inchiesta su plusvalenze e irregolarità nei bilanci del club bianconero. Lo scorso 1 dicembre i magistrati avevano inviato al gip la richiesta di rinvio a giudizio per l'ex presidente della Juventus Andrea Agnelli e altri dodici persone che fanno parte o hanno fatto ... Leggi su agi (Di lunedì 27 marzo 2023) AGI - È stata rinviata al prossimo 10l'udienza preliminare dell'inchiesta Prisma, che vede indagati gli ex, fra cui il presidente Andrea Agnelli. In quella data il gupse spostare ila Milano o mantenerlo a Torino. Il giudice ha disposto l'accettazione di responsabilità civile per il club bianconero e la società di revisione Ernst&Young. Tra gli imputati l'ex presidente Andrea Agnelli e il suo vice Pavel Nedved - indagati nella maxi inchiesta su plusvalenze e irregolarità nei bilanci del club bianconero. Lo scorso 1 dicembre i magistrati avevano inviato al gip la richiesta di rinvio a giudizio per l'ex presidenteAndrea Agnelli e altri dodici persone che fanno parte o hanno fatto ...

