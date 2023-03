Verso 1,1 miliardi per payback sanitario in dl bollette (Di lunedì 27 marzo 2023) In arrivo una soluzione per il payback sanitario, per circa 1,1 miliardi di euro: secondo quanto si apprende, il decreto bollette atteso domani in Consiglio dei ministri dovrebbe contenere anche ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 marzo 2023) In arrivo una soluzione per il, per circa 1,1di euro: secondo quanto si apprende, il decretoatteso domani in Consiglio dei ministri dovrebbe contenere anche ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fdragoni : Le esportazioni di #Gnl dagli #USA verso l'#Europa sono aumentate del 141%, o 4,0 miliardi di piedi cubi/giorno, ri… - LaStampa : La grande fuga dalle banche: quasi 300 miliardi verso i fondi americani. Ecco che cosa sta succedendo - News24_it : Verso 1,1 miliardi per payback sanitario in dl bollette - fisco24_info : Verso 1,1 miliardi per payback sanitario in dl bollette: Provvedimento atteso domani in consiglio dei ministri - Giovann83034657 : RT @fdragoni: Le esportazioni di #Gnl dagli #USA verso l'#Europa sono aumentate del 141%, o 4,0 miliardi di piedi cubi/giorno, rispetto al… -