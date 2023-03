Verissimo | Michele Bravi e Giuseppe Giofrè fidanzati | ecco con chi

Leggi su tpi

(Di lunedì 27 marzo 2023) Nella puntata diandata in onda sabato 25 marzo, Silvia Toffanin ha intervistato i tre giudici del serale di Amici: Cristiano Malgioglio,. A un certo punto, Malgioglio ha iniziato a punzecchiare i colleghi per spingerli a parlare delle loro vite private: “Io ho il coraggio di dire le cose, loro no”, ha detto Malgioglio. “Il coraggio magari arriverà”, ha risposto, che però è stato subito interrotto da Cristiano: “Ma non dirmi che non hai una storia, dai”. “Io sono sconvolto perché dicono che non hanno storie, dovete dirlo”, ha poi incalzato i due Malgioglio edche inaspettatamente qualcosa è successo. A prendere la parola è stato primache ha lanciato un indizio: “Ti ...