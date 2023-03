Ventitreesima giornata Basket Serie A 2022/2023: il punto (Di lunedì 27 marzo 2023) Prove di fuga dopo la Ventitreesima giornata Basket Serie A 2022/2023. La capolista Virtus Bologna, infatti, battendo Pesaro per 88-76, si porta a +4 sull’Olimpia Milano, sconfitta a Brescia(83-74). Perde ancora terreno Tortona, caduta a Sassari 84-72, mentre sorridono Brindisi contro Treviso(107-84), e Napoli a Trento(87-79). Bene anche Venezia che supera Reggio 78-79, e Varese che espugna Verona 98-94. Ventitreesima giornata Basket Serie A 2022/2023: I RISULTATI SCAFATI-TRIESTE 93-85 TRENTO-NAPOLI 79-87 VENEZIA-REGGIANA 78-69 BRINDISI-UNIVERSO TREVISO 107-84 VIRTUS BOLOGNA-VL PESARO 88-76 BRESCIA-OLIMPIA MILANO 83-74 DINAMO SASSARI-DERTHONA ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 27 marzo 2023) Prove di fuga dopo la. La capolista Virtus Bologna, infatti, battendo Pesaro per 88-76, si porta a +4 sull’Olimpia Milano, sconfitta a Brescia(83-74). Perde ancora terreno Tortona, caduta a Sassari 84-72, mentre sorridono Brindisi contro Treviso(107-84), e Napoli a Trento(87-79). Bene anche Venezia che supera Reggio 78-79, e Varese che espugna Verona 98-94.: I RISULTATI SCAFATI-TRIESTE 93-85 TRENTO-NAPOLI 79-87 VENEZIA-REGGIANA 78-69 BRINDISI-UNIVERSO TREVISO 107-84 VIRTUS BOLOGNA-VL PESARO 88-76 BRESCIA-OLIMPIA MILANO 83-74 DINAMO SASSARI-DERTHONA ...

