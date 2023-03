“Venere in terra” Soleil Sorge è una dea, fan senza fiato (Di lunedì 27 marzo 2023) Soleil Sorge paragonata a Venere per la sua incredibile bellezza; il web impazzisce di fronte ad una donna del genere. Soleil Sorge (Instagram)La sua bellezza e il suo fascino sono a dir poco disarmanti; stiamo parlando di Soleil Sorge, donna capace di mandare completamente in tilt il popolo del web. Grazie alla partecipazione a diversi reality (ricordiamo, sicuramente) la sua partecipazione al Grande Fratello Vip) è decisamente conosciuta all’interno del mondo dello spettacolo. Soleil, però, è molto popolare anche a livello social; su Instagram, infatti, ha un numero di follower che si sta avvicinando al milione e mezzo. Sul noto social pubblica diversi post e questo ha raggiunto cifre veramente importanti: oltre quattordici mila like e più di ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 27 marzo 2023)paragonata aper la sua incredibile bellezza; il web impazzisce di fronte ad una donna del genere.(Instagram)La sua bellezza e il suo fascino sono a dir poco disarmanti; stiamo parlando di, donna capace di mandare completamente in tilt il popolo del web. Grazie alla partecipazione a diversi reality (ricordiamo, sicuramente) la sua partecipazione al Grande Fratello Vip) è decisamente conosciuta all’interno del mondo dello spettacolo., però, è molto popolare anche a livello social; su Instagram, infatti, ha un numero di follower che si sta avvicinando al milione e mezzo. Sul noto social pubblica diversi post e questo ha raggiunto cifre veramente importanti: oltre quattordici mila like e più di ...

