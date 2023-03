Vela in avaria scuffia sul litorale: poliziotti salvano una coppia (Di lunedì 27 marzo 2023) In un lavoro congiunto tra Polizia di Stato e cittadini, una coppia è stata portata in salvo dopo che la loro barca a Vela è finita in avaria e si è ribaltata sul litorale. Attimi di paura sul litorale di Pegli, nel ponente genovese, per due persone a bordo di una barca a Vela. Secondo le ricostruzioni, l’imbarcazione ha rotto il motore e a causa del mare mosso e del vento forte si è velocemente diretta verso la riva. Gli agenti in soccorso della Vela in avaria Verso le 15 di ieri, domenica 26 marzo, una volante dell’UPG in transito in via Lungomare di Pegli, nel capoluogo ligure, ha notato spuntare dalla spiaggia sottostante l’albero di un natante, che ha subito fatto pensare al ribaltamento dell’imbarcazione e al fatto che si fosse arenata sul ... Leggi su nonsolonautica (Di lunedì 27 marzo 2023) In un lavoro congiunto tra Polizia di Stato e cittadini, unaè stata portata in salvo dopo che la loro barca aè finita ine si è ribaltata sul. Attimi di paura suldi Pegli, nel ponente genovese, per due persone a bordo di una barca a. Secondo le ricostruzioni, l’imbarcazione ha rotto il motore e a causa del mare mosso e del vento forte si è velocemente diretta verso la riva. Gli agenti in soccorso dellainVerso le 15 di ieri, domenica 26 marzo, una volante dell’UPG in transito in via Lungomare di Pegli, nel capoluogo ligure, ha notato spuntare dalla spiaggia sottostante l’albero di un natante, che ha subito fatto pensare al ribaltamento dell’imbarcazione e al fatto che si fosse arenata sul ...

