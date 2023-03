Valutazione, perchè illudere gli alunni? Lettera (Di lunedì 27 marzo 2023) Inviato da Mario Bocola - Il momento della Valutazione è un aspetto fondamentale della vita scolastica dell’alunno che prende consapevolezza della sua preparazione. Un tempo il voto aveva il suo enorme valore e rappresentava un elemento di autoanalisi per l’alunno che aveva appreso e per il docente che aveva trasmesso i suoi saperi e le sue conoscenza. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 27 marzo 2023) Inviato da Mario Bocola - Il momento dellaè un aspetto fondamentale della vita scolastica dell’alunno che prende consapevolezza della sua preparazione. Un tempo il voto aveva il suo enorme valore e rappresentava un elemento di autoanalisi per l’alunno che aveva appreso e per il docente che aveva trasmesso i suoi saperi e le sue conoscenza. L'articolo .

