Valerio Boni nel Guinness dei primati: firma il record di velocità con gli sci su asfalto al traino di un’auto (Di lunedì 27 marzo 2023) I record sono fatti per essere battuti, anche se sono stati conquistati da un mito. Valerio Boni, giornalista specializzato in mobilità, motori e turismo, si è così avvicinato con il massimo rispetto al tentativo che aveva l’obiettivo di superare, il primato omologato dal Guinness World record per la categoria “più alta velocità raggiunta con gli sci su asfalto al traino di un veicolo”, che il 18 novembre 2008 era stato conquistato nello Utah da Erik Roner. Erik era uno specialista di sport estremi, una star di Nitro Circus, il programma televisivo trasmesso da MTV, ed è scomparso prematuramente a 39 anni nel 2015 durante un’esibizione di skydiving. I 51,4 km/h di media che dal 2008 rappresentavano il limite da battere sembravano una ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 27 marzo 2023) Isono fatti per essere battuti, anche se sono stati conquistati da un mito., giornalista specializzato in mobilità, motori e turismo, si è così avvicinato con il massimo rispetto al tentativo che aveva l’obiettivo di superare, il primato omologato dalWorldper la categoria “più altaraggiunta con gli sci sualdi un veicolo”, che il 18 novembre 2008 era stato conquistato nello Utah da Erik Roner. Erik era uno specialista di sport estremi, una star di Nitro Circus, il programma televisivo trasmesso da MTV, ed è scomparso prematuramente a 39 anni nel 2015 durante un’esibizione di skydiving. I 51,4 km/h di media che dal 2008 rappresentavano il limite da battere sembravano una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BergamoSport : GUINNESS WORLD RECORD 59,05 KM/H. Valerio Boni firma il record di velocità con gli sci su asfalto al traino di un’a… - valerio_piccolo : @ManuuXO Boni sti sordi ao - Sevenpress : Guinness per Valerio Boni: record di velocità con gli sci su asfalto al traino di un’auto - boni_castellane : @donato_valerio @MinutemanItaly @vaniacavi Leggi bene: agente del kgb, non comunista. Keynes non era comunista in q… -