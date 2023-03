Vacanze di Pasqua 2023: Roma è tra le mete europee preferite (Di lunedì 27 marzo 2023) . I dati degli analisti, e soprattutto guardando le prenotazioni negli hotel, tornano a mostrare un incremento positivo delle prenotazioni di turisti esteri in Italia. In confronto al 2019, per il periodo Pasquale i voli prenotati da turisti esteri sono aumentati del 20% verso la nostra nazione. Di pari passo, anche le prenotazioni in albergo, sempre da parte di turisti stranieri, sono aumentate del 30% in confronto a quattro anni fa. Roma la meta europea preferita per le Vacanze di Pasqua Roma è la regina delle Vacanze di Pasqua in Italia, sentendo il parere dei turisti stranieri. Nella nostra nazione, le altre mete più gettonate sono – e rimangono – Milano e Venezia. Oggi, abbiamo davanti un turista sempre più attrezzato. C’è un incremento del 25% ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 27 marzo 2023) . I dati degli analisti, e soprattutto guardando le prenotazioni negli hotel, tornano a mostrare un incremento positivo delle prenotazioni di turisti esteri in Italia. In confronto al 2019, per il periodole i voli prenotati da turisti esteri sono aumentati del 20% verso la nostra nazione. Di pari passo, anche le prenotazioni in albergo, sempre da parte di turisti stranieri, sono aumentate del 30% in confronto a quattro anni fa.la meta europea preferita per lediè la regina dellediin Italia, sentendo il parere dei turisti stranieri. Nella nostra nazione, le altrepiù gettonate sono – e rimangono – Milano e Venezia. Oggi, abbiamo davanti un turista sempre più attrezzato. C’è un incremento del 25% ...

