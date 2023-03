Usate quei fondi (russi). L’Europa prova a fare cassa per l’Ucraina (Di lunedì 27 marzo 2023) I soldi ci sarebbero anche. Il problema è, semmai, usarli. L’Europa sa bene che ci sono centinaia di miliardi di riserve della russia, ma detenute all’estero, sotto chiave e per questo nell’indisponibilità di Mosca. Ora è tempo di mettervi mano, per un motivo decisamente serio: la ricostruzione dell’Ucraina, a 14 mesi dallo scoppio della guerra che ne ha devastato l’economia e le infrastrutture. In queste ore, racconta il quotidiano Politico, Bruxelles starebbe esaminando tutte le opzioni legali per utilizzare le riserve estere russe congelate dall’Occidente, mesi fa. Circa 300 miliardi di dollari, di cui 2/3 immobilizzati proprio dall’Ue. Più nel dettaglio, si punta a investire parte degli asset russi per generare rendimenti pari al 2,6% dell’intero capitale, da girare a loro volta a Kiev per la ricostruzione del ... Leggi su formiche (Di lunedì 27 marzo 2023) I soldi ci sarebbero anche. Il problema è, semmai, usarli.sa bene che ci sono centinaia di miliardi di riserve dellaa, ma detenute all’estero, sotto chiave e per questo nell’indisponibilità di Mosca. Ora è tempo di mettervi mano, per un motivo decisamente serio: la ricostruzione del, a 14 mesi dallo scoppio della guerra che ne ha devastato l’economia e le infrastrutture. In queste ore, racconta il quotidiano Politico, Bruxelles starebbe esaminando tutte le opzioni legali per utilizzare le riserve estere russe congelate dall’Occidente, mesi fa. Circa 300 miliardi di dollari, di cui 2/3 immobilizzati proprio dall’Ue. Più nel dettaglio, si punta a investire parte degli assetper generare rendimenti pari al 2,6% dell’intero capitale, da girare a loro volta a Kiev per la ricostruzione del ...

