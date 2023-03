Usa, tre bambini e tre adulti uccisi in una scuola nel Tennessee | La killer era una donna, aveva due fucili e una pistola (Di lunedì 27 marzo 2023) 'Stiamo analizzando i filmati all'interno della scuola per capire esattamente cosa sia accaduto', aggiunge la polizia, precisando che in un regolare giorno gli studenti della scuola sono 209. La donna ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 27 marzo 2023) 'Stiamo analizzando i filmati all'interno dellaper capire esattamente cosa sia accaduto', aggiunge la polizia, precisando che in un regolare giorno gli studenti dellasono 209. La...

