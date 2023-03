Usa, sparatoria in una scuola elementare di Nashville: 6 morti, 3 erano bambini (Di lunedì 27 marzo 2023) Nuova sparatoria negli Usa che riporta al centro dell’attenzione la libera vendita di armi, a Nashville. Da quanto si apprende, l’identità dell’aggressore è ancora sconosciuta, ma pare trattarsi di una giovane donna. Forse una ragazza. Al momento il bilancio è di 6 morti, 3 adulti e 3 bambini. Anche la killer è stata uccisa durante ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 27 marzo 2023) Nuovanegli Usa che riporta al centro dell’attenzione la libera vendita di armi, a. Da quanto si apprende, l’identità dell’aggressore è ancora sconosciuta, ma pare trattarsi di una giovane donna. Forse una ragazza. Al momento il bilancio è di 6, 3 adulti e 3. Anche la killer è stata uccisa durante ... TAG24.

