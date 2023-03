Usa, sparatoria in una scuola a Nashville: 7 morti, tra cui 3 bambini. La strage compiuta da una donna (Di lunedì 27 marzo 2023) Usa nuovamente sconvolti da una sparatoria in una scuola. Stavolta l’attacco si è verificato in un istituto cristiano di Nashville, nel Tennessee, dove ad aprire il fuoco è stata una donna di 28 anni, che aveva due fucili d’assalto e una pistola ed è stata uccisa dalla polizia. Prima di essere fermata, la donna, anche lei di Nashville, ha ucciso sei persone: tre adulti e tre bambini. Al bilancio vanno aggiunti diversi feriti. Ennesima sparatoria in una scuola Usa Non si conoscono allo stato attuale i dettagli dell’assalto, né il nome della donna, né il suo movente. La scuola presa di mira è la Covenant School, fondata nel 2001, e frequentata da circa 200 studenti, secondo il sito web dell’istituto. La ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 27 marzo 2023) Usa nuovamente sconvolti da unain una. Stavolta l’attacco si è verificato in un istituto cristiano di, nel Tennessee, dove ad aprire il fuoco è stata unadi 28 anni, che aveva due fucili d’assalto e una pistola ed è stata uccisa dalla polizia. Prima di essere fermata, la, anche lei di, ha ucciso sei persone: tre adulti e tre. Al bilancio vanno aggiunti diversi feriti. Ennesimain unaUsa Non si conoscono allo stato attuale i dettagli dell’assalto, né il nome della, né il suo movente. Lapresa di mira è la Covenant School, fondata nel 2001, e frequentata da circa 200 studenti, secondo il sito web dell’istituto. La ...

