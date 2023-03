Usa, sparatoria in scuola di Nashville. Tv: “Tre bambini uccisi” (Di lunedì 27 marzo 2023) (Adnkronos) – sparatoria in una scuola di Nashville, la Covenant School, in Tennessee. Secondo l’emittente News Channel 5, affiliata alla Cnn, 3 bambini sono stati uccisi. Inutile la corsa al Monroe Carell jr Children’s Hospital presso la Vanderbilt University. L’aggressore è stato ucciso, secondo le informazioni diffuse dalla polizia. Il dipartimento dei vigili del fuoco fa riferimento a “diversi pazienti” soccorsi. La Covenant School, come si legge sul sito dell’istituto legato alla chiesa presbiteriana, è frequentata da circa 200 studenti. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 27 marzo 2023) (Adnkronos) –in unadi, la Covenant School, in Tennessee. Secondo l’emittente News Channel 5, affiliata alla Cnn, 3sono stati. Inutile la corsa al Monroe Carell jr Children’s Hospital presso la Vanderbilt University. L’aggressore è stato ucciso, secondo le informazioni diffuse dalla polizia. Il dipartimento dei vigili del fuoco fa riferimento a “diversi pazienti” soccorsi. La Covenant School, come si legge sul sito dell’istituto legato alla chiesa presbiteriana, è frequentata da circa 200 studenti. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

