Usa, sei morti in una sparatoria in una scuola nel Tennessee (Di lunedì 27 marzo 2023) Il responsabile dell'assalto alla scuola di Nashville, afferma la polizia, era una donna, probabilmente una teenager, con almeno due fucili d'assalto e una pistola. 'Stiamo cercando di identificare l'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 27 marzo 2023) Il responsabile dell'assalto alladi Nashville, afferma la polizia, era una donna, probabilmente una teenager, con almeno due fucili d'assalto e una pistola. 'Stiamo cercando di identificare l'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fabbri333 : RT @MediasetTgcom24: Usa, sei morti in una sparatoria in una scuola nel Tennessee #usa #27marzo - MediasetTgcom24 : Usa, sei morti in una sparatoria in una scuola nel Tennessee #usa #27marzo - 404_stan : @nordsudeastwest @putino diciamo che sei incompetente come sei insieme a angrisani, ungheria ha posto il veto alla… - PP_Luminari : RT @Rosacito98: A lu ken vecchj no disc “ciù ciù”. (Al cane anziano non fare “ciù ciù”, si usa per dire che è inutile accattivarsi con del… - 622616f61973473 : @DiegoFusaro Una volta ti definivi, un turbo marxista. Ora hai gettato 'la maschera' e ti sei rivelato per quello c… -