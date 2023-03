Usa: 6 morti in sparatoria a Nashville, 3 bambini e 3 adulti (Di lunedì 27 marzo 2023) Sono sei le vittime della sparatoria in una scuola a Nashville, nel Tennessee. Lo ha riferito la polizia, precisando che le vittime sono tre bambini e tre adulti. L'aggressore, una giovane donna, ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 27 marzo 2023) Sono sei le vittime dellain una scuola a, nel Tennessee. Lo ha riferito la polizia, precisando che le vittime sono tree tre. L'aggressore, una giovane donna, ...

