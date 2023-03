Uomini e Donne, un’amatissima ex corteggiatrice in attesa del suo primo figlio: “Piango dall’emozione!” (Di lunedì 27 marzo 2023) Abbiamo conosciuto Martina Luchena all’interno dello studio di Uomini e Donne, come corteggiatrice dell’allora tronista Riccardo Gismondi, il quale scelse, però, Camilla Mangiapelo. Da allora Martina ha iniziato a lavorare a tempo pieno sui social, diventato una seguitissima e molto apprezzata beauty influencer, ma non solo, perché dopo la delusione per la mancata scelta, la Luchena ha ritrovato l’amore accanto a Maurizio Bonori, talent manager e papà di Santiago, avuto da una precedente relazione. Una storia d’amore che negli anni è diventata sempre più importante e proprio poco fa l’influencer ha svelato che presto darà alla luce il suo primo figlio. La Luchena si è mostrata sui social molto emozionata per la lieta novella e nelle storie, visibilmente commossa, ha spiegato di voler parlare per ... Leggi su isaechia (Di lunedì 27 marzo 2023) Abbiamo conosciuto Martina Luchena all’interno dello studio di, comedell’allora tronista Riccardo Gismondi, il quale scelse, però, Camilla Mangiapelo. Da allora Martina ha iniziato a lavorare a tempo pieno sui social, diventato una seguitissima e molto apprezzata beauty influencer, ma non solo, perché dopo la delusione per la mancata scelta, la Luchena ha ritrovato l’amore accanto a Maurizio Bonori, talent manager e papà di Santiago, avuto da una precedente relazione. Una storia d’amore che negli anni è diventata sempre più importante e proprio poco fa l’influencer ha svelato che presto darà alla luce il suo. La Luchena si è mostrata sui social molto emozionata per la lieta novella e nelle storie, visibilmente commossa, ha spiegato di voler parlare per ...

