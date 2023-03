Uomini e Donne, Tina contro Gemma. Maria le spegne il microfono (Di lunedì 27 marzo 2023) Tina sbotta contro Gemma durante la puntata di Uomini e Donne. Maria le fa spegnere il microfono. La reazione della Cipollari L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 27 marzo 2023)sbottadurante la puntata dile fare il. La reazione della Cipollari L'articolo proviene da Novella 2000.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AnnalisaChirico : Dopo il “delitto Andreotti”, l’ex premier tira fuori le “donne” vittime dell’eccidio Fosse ardeatine (come tragicam… - ultimora_pol : Gaffe di Giuseppe #Conte sulle Fosse Ardeatine: ricorda la morte di '335 donne e uomini', ma nella rappresaglia fur… - GiuseppeConteIT : L’eccidio delle Fosse Ardeatine ancora oggi ci ricorda l’abominio della violenza nazifascista. Una vile rappresagli… - LuMan_ : @boni_castellane Caro Bonifacio, donne e uomini di destra e sinistra lanciano allerte da anni. Ma a nessuno fregava… - desossirib0sio : Perché andare a uomini e donne per uscire con uno come Silvio quando basta uscire di casa e salire nella macchina d… -