Uomini e Donne spoiler 27 marzo: Gemma e Silvio hanno fatto l’amore? Lei in lacrime (Di lunedì 27 marzo 2023) Lunedì 27 marzo a Uomini e Donne andrà in onda la prima parte della registrazione effettuata il giorno 25 marzo. In tale occasione, dunque, vedremo che buona parte della puntata sarà dedicata a Gemma e Silvio. I due erano rimasti che si sarebbero dovuti incontrare in un luogo piuttosto appartato per avere il loro primo L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di lunedì 27 marzo 2023) Lunedì 27andrà in onda la prima parte della registrazione effettuata il giorno 25. In tale occasione, dunque, vedremo che buona parte della puntata sarà dedicata a. I due erano rimasti che si sarebbero dovuti incontrare in un luogo piuttosto appartato per avere il loro primo L'articolo proviene da KontroKultura.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AnnalisaChirico : Dopo il “delitto Andreotti”, l’ex premier tira fuori le “donne” vittime dell’eccidio Fosse ardeatine (come tragicam… - ultimora_pol : Gaffe di Giuseppe #Conte sulle Fosse Ardeatine: ricorda la morte di '335 donne e uomini', ma nella rappresaglia fur… - GiuseppeConteIT : L’eccidio delle Fosse Ardeatine ancora oggi ci ricorda l’abominio della violenza nazifascista. Una vile rappresagli… - AccettoAnna : RT @jacopo_iacoboni: Non è tanto per l’errore in sé (l’ennesimo: non ci furono donne uccise), ma perché mostra come sono concepiti tutti i… - Maryjun76 : RT @MauroGraiani: Fa specie che nel 2023 siano ancora le donne a prendersi la responsabilità di pulire, cucinare, rendere vivibili gli spaz… -