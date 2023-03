Uomini e Donne, il ‘focoso’ Silvio imbarazza Gemma: «Ho fatto la ceretta alle ascelle, se mai volessi leccarmele…» – Ecco come andrà a finire (Di lunedì 27 marzo 2023) Gemma Galgani Marasma a Uomini e Donne tra Gemma Galgani e il “focoso” corteggiatore 71enne Silvio Venturato. Nell’appuntamento odierno del dating show condotto da Maria De Filippi, i due hanno discusso in maniera piuttosto accesa, non riuscendo mai a trovare un punto di incontro utile a chiarire le loro divergenze. Proprio per questo, nelle prossime puntate del programma, l’epilogo sarà inevitabile. Silvio ha colpito fin da subito i telespettatori di Uomini e Donne per la sua ‘esuberanza’: oltre a non esitare a rivolgere a Gemma dei commenti focosi sul suo fisico (“Che bel gluteo“, “Che gran bel décolleté“), in pochissimo tempo è riuscito a domandarle se fosse disposta a fare del petting. Allo stesso tempo Gemma ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 27 marzo 2023)Galgani Marasma atraGalgani e il “focoso” corteggiatore 71enneVenturato. Nell’appuntamento odierno del dating show condotto da Maria De Filippi, i due hanno discusso in maniera piuttosto accesa, non riuscendo mai a trovare un punto di incontro utile a chiarire le loro divergenze. Proprio per questo, nelle prossime puntate del programma, l’epilogo sarà inevitabile.ha colpito fin da subito i telespettatori diper la sua ‘esuberanza’: oltre a non esitare a rivolgere adei commenti focosi sul suo fisico (“Che bel gluteo“, “Che gran bel décolleté“), in pochissimo tempo è riuscito a domandarle se fosse disposta a fare del petting. Allo stesso tempo...

