Uomini e Donne Gemma e Silvio si sono lasciati, cosa è successo a casa di lui? (ANTICIPAZIONI) (Di lunedì 27 marzo 2023) Arriva al capolinea la frequentazione tra Gemma Galgani e Silvio Venturato a Uomini e Donne; le ANTICIPAZIONI di Lorenzo Pugnaloni parlano chiaro: la coppia ha interrotto ogni rapporto, su decisione del cavaliere. Leggi anche: Uomini e Donne Lavinia ha fatto la sua scelta, ecco quando va in onda (ANTICIPAZIONI) Nonostante i tentativi, i due volti del trono... Leggi su donnapop (Di lunedì 27 marzo 2023) Arriva al capolinea la frequentazione traGalgani eVenturato a; ledi Lorenzo Pugnaloni parlano chiaro: la coppia ha interrotto ogni rapporto, su decisione del cavaliere. Leggi anche:Lavinia ha fatto la sua scelta, ecco quando va in onda () Nonostante i tentativi, i due volti del trono...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AnnalisaChirico : Dopo il “delitto Andreotti”, l’ex premier tira fuori le “donne” vittime dell’eccidio Fosse ardeatine (come tragicam… - ultimora_pol : Gaffe di Giuseppe #Conte sulle Fosse Ardeatine: ricorda la morte di '335 donne e uomini', ma nella rappresaglia fur… - GiuseppeConteIT : L’eccidio delle Fosse Ardeatine ancora oggi ci ricorda l’abominio della violenza nazifascista. Una vile rappresagli… - Tomlinvsun : they keep giving me proofs for my thesis; sono gli stessi uomini ad essere talmente tanto fissati con il membro dei… - TeresaMelani12 : Mi rivolgo alle donne che, come me, scelgono solo uomini sbagliati. Ho per le mani un soggetto interessante da proporvi. -