Uomini e Donne, Desdemona Balzano svela cosa aveva detto nella telefonata incriminata e su Maria De Filippi… (Di lunedì 27 marzo 2023) L’ex dama di Uomini e Donne Desdemona Balzano nelle ultime settimane è stata spesso al centro dell’attenzione, prima per via del suo allontanamento dal dating show – a seguito di alcuni audio e di alcune segnalazioni – e poi per le querele, che lei stessa ha rivelato di aver fatto nei confronti di tre protagonisti del programma. A distanza di un po di tempo la Desdemona ha rilasciato un’intervista a Fanpage.it, partendo proprio da quello che ha pensato mentre Maria De Filippi la allontanava dallo studio: Ero frastornata, non capivo cosa stesse accadendo. Ho capito solo che c’erano dei miei audio che non ho dato il consenso affinché fossero riprodotti perché non sapevo di cosa si trattasse. Se Maria De Filippi ha ritenuto che non ... Leggi su isaechia (Di lunedì 27 marzo 2023) L’ex dama dinelle ultime settimane è stata spesso al centro dell’attenzione, prima per via del suo allontanamento dal dating show – a seguito di alcuni audio e di alcune segnalazioni – e poi per le querele, che lei stessa ha rivelato di aver fatto nei confronti di tre protagonisti del programma. A distanza di un po di tempo laha rilasciato un’intervista a Fanpage.it, partendo proprio da quello che ha pensato mentreDe Filippi la allontanava dallo studio: Ero frastornata, non capivostesse accadendo. Ho capito solo che c’erano dei miei audio che non ho dato il consenso affinché fossero riprodotti perché non sapevo disi trattasse. SeDe Filippi ha ritenuto che non ...

