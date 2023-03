Uomini e Donne anticipazioni, scoppia il caos: pianti e fughe (Di lunedì 27 marzo 2023) Le registrazioni di Uomini e Donne continuano a portare sul web spoiler e anticipazioni succulenti per il palato del pubblico a casa. Una delle prossime puntate sarà davvero ricca di exploit. Curiosi? Il 25 marzo 2023 il programma Uomini e Donne ha registrato un’altra puntata. Secondo le anticipazioni diffuse dal web, pare che i telespettatori … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 27 marzo 2023) Le registrazioni dicontinuano a portare sul web spoiler esucculenti per il palato del pubblico a casa. Una delle prossime puntate sarà davvero ricca di exploit. Curiosi? Il 25 marzo 2023 il programmaha registrato un’altra puntata. Secondo lediffuse dal web, pare che i telespettatori … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AnnalisaChirico : Dopo il “delitto Andreotti”, l’ex premier tira fuori le “donne” vittime dell’eccidio Fosse ardeatine (come tragicam… - ultimora_pol : Gaffe di Giuseppe #Conte sulle Fosse Ardeatine: ricorda la morte di '335 donne e uomini', ma nella rappresaglia fur… - GiuseppeConteIT : L’eccidio delle Fosse Ardeatine ancora oggi ci ricorda l’abominio della violenza nazifascista. Una vile rappresagli… - AccettoAnna : RT @jacopo_iacoboni: Non è tanto per l’errore in sé (l’ennesimo: non ci furono donne uccise), ma perché mostra come sono concepiti tutti i… - Maryjun76 : RT @MauroGraiani: Fa specie che nel 2023 siano ancora le donne a prendersi la responsabilità di pulire, cucinare, rendere vivibili gli spaz… -