Uomini e Donne anticipazioni 27-31 marzo: nuova batosta per Gemma, la dama lascia lo studio (Di lunedì 27 marzo 2023) nuova settimana e nuove puntate di Uomini e Donne in arrivo, dal lunedì al venerdì dalle ore 14.45 su Canale 5. In base a quanto svelato dalle anticipazioni, il dating show condotto da Maria De Filippi vedrà al centro dei prossimi appuntamenti Gemma Galgani. Da poco più di un mese, la dama torinese ha intrapreso … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 27 marzo 2023)settimana e nuove puntate diin arrivo, dal lunedì al venerdì dalle ore 14.45 su Canale 5. In base a quanto svelato dalle, il dating show condotto da Maria De Filippi vedrà al centro dei prossimi appuntamentiGalgani. Da poco più di un mese, latorinese ha intrapreso … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AnnalisaChirico : Dopo il “delitto Andreotti”, l’ex premier tira fuori le “donne” vittime dell’eccidio Fosse ardeatine (come tragicam… - ultimora_pol : Gaffe di Giuseppe #Conte sulle Fosse Ardeatine: ricorda la morte di '335 donne e uomini', ma nella rappresaglia fur… - GiuseppeConteIT : L’eccidio delle Fosse Ardeatine ancora oggi ci ricorda l’abominio della violenza nazifascista. Una vile rappresagli… - KatanaRunner : RT @violastefanello: Per anni Replika è stata vista come «un'app per uomini che vorrebbero che le donne fossero tutte dei robot sexy e obbe… - GUERRIERA110 : @ChiodiDonatella @repubblica Antifascista?Femminista? E che vorrebbe dire?Femminista poi non c' entra niente,visto… -