Un'emergenza che riguarda tutti (Di lunedì 27 marzo 2023) Le frontiere sono un'illusione, segni un confine e pensi di sentirti più sicuro, poi scopri che il mondo è troppo piccolo e turbolento e disordinato perché si stia tutti fermi Leggi su ilgiornale (Di lunedì 27 marzo 2023) Le frontiere sono un'illusione, segni un confine e pensi di sentirti più sicuro, poi scopri che il mondo è troppo piccolo e turbolento e disordinato perché si stiafermi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarloCalenda : Mancano 20k medici e circa 1k l'anno lasciano l'Italia alla ricerca di stipendi più adeguati. Serve un genio per fa… - welikeduel : 'L'emergenza climatica non è un problema che riguarda i partiti, non è di destra o di sinistra. La scienza è molto… - FratellidItalia : ?? Ha ragione il Presidente Meloni sull'emergenza migratoria, un tema serio che va risolto in modo celere e concreto… - marilenagasbar1 : RT @11Giuliano: L' organizzatrice del dipartimento d' emergenza urgenza,se non altro deve saper salvaguardare se stessa e anche i cittadini… - EmyRoyaleagle : RT @PaoloITA67: Pres. @GiorgiaMeloni , aspettiamo di avere centinaia di migliaia di arrivi che porteranno malattie,violenze etc? I #migran… -