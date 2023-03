Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Under 21, le formazioni ufficiali di Italia-Ucraina: le scelte di Nicolato: ITALIA (3-5-2): Turati; Pirola, Okoli,… - sportli26181512 : Under 21, Italia-Ucraina LIVE alle 20, le formazioni ufficiali: Colombo e Cancellieri davanti: Dopo l’ottima presta… - cmdotcom : #Under21, le formazioni ufficiali di #ItaliaUcraina: le scelte di Nicolato - CalcioNews24 : Formazioni ufficiali Italia-Ucrania Under 21, le scelte dei tecnici - sportface2016 : Le formazioni ufficiali di #Italia-#Ucraina U21: titolari #Fagioli e #Udogie -

Leufficiali Italia21: Turati; Okoli, Lovato, Pirola, Bellanova, Ricci, Udogie, Fagioli, Bove, Cancellieri, Colombo. Ucraina21: in attesaLe probabilidi Turchia - Croazia TURCHIA (4 - 3 - 3): Gunok, Demiral, Soyuncu, Bulut, Kabak, Kokcu, Calhanoglu, Kadioglu, Tosul, Unal,. CT: Kuntz. CROAZIA (4 - 3 - 3) : Livakovic; ...REGGIO CALABRIA - Dopo la buonissima prova in casa della Serbia , l' Italia21 si prepara a un test più conforme al livello dell'Europeo: gli azzurrini del ct Paolo Nicolato affrontano in amichevole l' Ucraina a Reggio Calabria , una delle nazionali che si giocherà la ...

Diretta Italia-Ucraina Under 21 ore 20: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming Corriere dello Sport

SonDralo – Botticino 5-3 (m. Diaby (3), Senini e Gianatti) SonDralo: Giordano Barone, Yuri Beccaria, Elia Borromini, Emiliano Cirillo, Diego Coiroli, Lorenzo Colasanto, Emanuele Del Tenno, Alì Diaby, ...Dopo il successo contro la Serbia, alle 20, l’Italia Under 21 guidata da Nicolato scenderà di nuovo in campo per affrontare l’Ucraina in amichevole. Il ct ha deciso l’undici che schiererà in campo, in ...